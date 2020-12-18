В Нахчыване обнаружен новый вид птиц

Питается птица в основном мелкой рыбой, раками и моллюсками

Младший научный сотрудник Института биоресурсов Нахчыванского отделения НАНА Гусейн Расулзаде впервые обнаружил на равнинном левобережье нижней части Аразского водохранилища, вблизи Аразской ГЭС, новый для фауны Нахчыванской Автономной Республики вид птиц - трехпалую чайку (моевка).

Как передает Report, планируется пронаблюдать за биологическими и экологическими особенностями жизни трехпалой чайки на территории автономной республики.

Трехпалая чайка относится к семейству чайковых отряда ржанкообразных. В литературе указывается, что жизнь нового обитателя нашей фауны связана с открытыми водоемами, является широко распространенной птицей в зоогеографической области Голарктики. В 2018 году впервые наблюдалась в Азербайджане в природном заповеднике "Гора Бешбармаг". Это птица среднего размера, отличается от других видов чаек черными лапами и отсутствием белых пятен на черных кончиках летных перьев. Отсутствие заднего пальца на лапах - главный отличительный признак, на его месте имеется небольшой бугорок. По шее проходит черная кольцевая полоса. Окраска тела меняется в зависимости от индивидуального развития птицы. Черная полоса на конце хвоста сужается от центра к краям и создает впечатление приземистости. Питается птица в основном мелкой рыбой, раками и моллюсками, свою добычу добывает, погружаясь головой в воду.

В результате исследований Г.Расулзаде в феврале этого года обнаружил другой новый вид птиц – серую чайку.