В Нахчыване приостанавливаются занятия в средних школах и профучилищах

С 4 по 9 марта 2020 года процесс обучения в средних и профессиональных школах, подведомственных министерству образования Нахчыванской Автономной Республики, приостановлен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.

Было отмечено, что в этот период в этих учебных заведениях будут продолжаться лечебно-профилактические и дезинфицирующие мероприятия.

В средних школах и профессиональных училищах занятия будут возобновлены 10 марта.

Отметим, что сегодня занятия в общеобразовательных и профессиональных школах продолжаются согласно графику.

Это решение также распространяется на детские сады.