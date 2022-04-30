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В Москве прошел диктант по азербайджанскому языку 

В Москве прошел диктант по азербайджанскому языку  30 апреля в стенах Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) по инициативе АМОР и при поддержке Кафедры языков и культур стран СНГ И ближнего зарубежья совместно с Центром Азербайджанского языка и культуры была организована образо
Наука и образование
30 апреля 2022 г. 17:30

30 апреля в стенах Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) по инициативе АМОР и при поддержке Кафедры языков и культур стран СНГ И ближнего зарубежья совместно с Центром Азербайджанского языка и культуры была организована образовательная акция "Диктант по азербайджанскому языку".

Как сообщает российское бюро Report, целью образовательной акции является изучение, сохранение и популяризация азербайджанского языка, а также привлечение внимания к культуре грамотного письма на азербайджанском языке.

Победители и призеры были награждены подарочными сертификатами в книжный магазин. По окончанию мероприятия всем участникам выдали грамоты и угостили национальными сладостями.

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