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В Москве представлен проект "Орбита Каспия", разработанный студентом из Азербайджана

В Москве представлен проект "Орбита Каспия", разработанный студентом из Азербайджана В рамках заседания глав правительств стран СНГ в Москве представлен проект "Орбита Каспия", одним из разработчиков которого является студент из Азербайджана Вусал Магеррамов.
Наука и образование
12 декабря 2024 г. 14:41
В Москве представлен проект Орбита Каспия, разработанный студентом из Азербайджана

В рамках заседания глав правительств стран СНГ в Москве представлен проект "Орбита Каспия", одним из разработчиков которого является студент из Азербайджана Вусал Магеррамов.

Как сообщает российское бюро Report, две межнациональные команды-финалисты представили свои проекты в рамках 3-го финального этапа стратегической сессии студентов и аспирантов стран СНГ "Университет без границ: идеи каждого – будущее для всех".

Среди разработчиков проекта "Орбита Каспия" о технологии космического мониторинга и рационального трансграничного водопользования для решения проблем обмеления Каспия был и наш соотечественник, студент 4-го курса Российского экономического университета Вусал Магеррамов.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, участвующий в заседании, поблагодарил Магеррамова за работу и пожелал ему успехов в учебе.

В беседе с корреспондентом Report Вусал рассказал, что данный проект очень актуален для прикаспийских стран, в том числе и для Азербайджана.

"Обмеление Каспийского моря является проблемой всех стран региона, ставит под угрозу множество проектов, реализуемых странами СНГ", - сказал он.

Магеррамов отметил, что в ходе работы над проектом удалось развить сотрудничество между ВУЗами.

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Версия на английском языке 'Caspian Orbit' project developed by Azerbaijani student presented in Moscow

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