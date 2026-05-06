В Минобразования объяснили механизм оплаты обучения для семей саперов

В Министерстве науки и образования Азербайджана обнародовали детали нового механизма оплаты обучения членов семей саперов, погибших при разминировании на освобожденных территориях.

Как сообщил Report представитель ведомства Джаббар Гусейнли, граждане из этой категории, обучающиеся на платной основе в государственных и частных ссузах и вузах, смогут получать образование за счет государственного бюджета.

Гусейнли отметил, что соответствующие меры направлены на усиление социальной защиты семей пострадавших в результате минных инцидентов.

Представитель министерства сообщил, что поправки в закон охватывают в том числе студентов, уже обучающихся в вузах и ссузах. Закон также распространяется на членов семей саперов, погибших до внесения поправок.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 мая утвердил поправки в законы "Об образовании" и "О деятельности по разминированию", согласно которым члены семей погибших при разминировании саперов смогут получать образование за счет государства.