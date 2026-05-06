Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Минобразования объяснили механизм оплаты обучения для семей саперов

    Наука и образование
    • 06 мая, 2026
    • 14:24
    В Минобразования объяснили механизм оплаты обучения для семей саперов

    В Министерстве науки и образования Азербайджана обнародовали детали нового механизма оплаты обучения членов семей саперов, погибших при разминировании на освобожденных территориях.

    Как сообщил Report представитель ведомства Джаббар Гусейнли, граждане из этой категории, обучающиеся на платной основе в государственных и частных ссузах и вузах, смогут получать образование за счет государственного бюджета.

    Гусейнли отметил, что соответствующие меры направлены на усиление социальной защиты семей пострадавших в результате минных инцидентов.

    Представитель министерства сообщил, что поправки в закон охватывают в том числе студентов, уже обучающихся в вузах и ссузах. Закон также распространяется на членов семей саперов, погибших до внесения поправок.

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 мая утвердил поправки в законы "Об образовании" и "О деятельности по разминированию", согласно которым члены семей погибших при разминировании саперов смогут получать образование за счет государства.

    Nazirlik: Mina partlayışından zərər çəkənlərin ailə üzvlərinin təhsil haqqı dövlət büdcəsindən ödəniləcək

    Последние новости

    15:58

    ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    15:58

    Трамп назвал условия деблокады Ормузского пролива

    Другие страны
    15:57

    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    15:51

    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Социальная защита
    15:48

    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Индивидуальные
    15:46

    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Энергетика
    15:42

    Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

    В регионе
    15:40

    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    АПК
    15:25

    Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

    Финансы
    Лента новостей