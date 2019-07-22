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В Минобразования создается Общественный совет

В Минобразования Азербайджана создается Общественный совет

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ о создании Общественного совета при Министерстве образования.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Создание Общественного совета преследует цель повысить прозрачность в деятельности министерства образования и обеспечить усиление взаимодействия с общественностью в сфере образования.

Общественный совет - совещательная структура, обладающая правом организации обсуждения различных вопросов, внесения предложений в министерство образования, связанных с осуществлением государственной политики в области образования, и другими установленными законодательством правами.

Общественный совет будет действовать на общественных началах (бесплатно). Каждый специализирующийся в области образования гражданин Азербайджана может быть избран членом Общественного совета.

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