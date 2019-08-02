 Наверх

Новый ректор Мингячевирского госуниверситета представлен коллективу

В Мингячевире коллективу представили нового ректора

Назначенный ректором Мингячевирского государственного университета Шахин Байрамов представлен коллективу.

Об этом Report сообщили в министерстве образования. 

Представив нового ректора коллективу, министр образования Джейхун Байрамов рассказал о его опыте и научной деятельности. 

В свою очередь, глава Исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмаилов коснулся достижений города в сфере образования и заявил, что главная цель заключается в подготовке хороших специалистов, патриотов и интеллигентов.

И.Исмаилов пожелал новому ректору успехов в дальнейшей деятельности. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!