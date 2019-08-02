Новый ректор Мингячевирского госуниверситета представлен коллективу

Назначенный ректором Мингячевирского государственного университета Шахин Байрамов представлен коллективу.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Представив нового ректора коллективу, министр образования Джейхун Байрамов рассказал о его опыте и научной деятельности.

В свою очередь, глава Исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмаилов коснулся достижений города в сфере образования и заявил, что главная цель заключается в подготовке хороших специалистов, патриотов и интеллигентов.

И.Исмаилов пожелал новому ректору успехов в дальнейшей деятельности.