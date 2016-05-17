Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе обсуждается законопроект "О науке" во втором чтении.

Как сообщает Report, по словам председателя Комитета науки и образования Милли Меджлиса Исы Габиббейли, новый вариант законопроекта состоит из 7 глав и 41 статьи.

Председатель комитета отметил, что из проекта исключены такие вопросы, как ограничение некоторых видов научной деятельности, обучение на магистратуре по двум направлениям (специальность и исследование), предоставление отсрочки от призыва на военную службу в целях обеспечения непрерывного процесса обучения на магистратуре и докторантуре и др.

Кроме того, несколько статей законопроекта объединены в одну. "Впервые в проект включены статьи о научном предпринимательстве и инновациях. Еще одно новшество связано с научным званием, которое будет выдаваться действительным членам и членам-корреспондентам академии", - сообщил И.Габиббейли.

И.Габиббейли также отметил, что в будущем возможна подготовка отдельного законопроекта "О научных инновациях и предпринимательстве".

Законопроект принят за основу, начаты обсуждения.