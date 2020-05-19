В МГУ с 15 июня начнут прием документов от иностранных абитуриентов

"Прием документов на первый курс Московского государственного университета (МГУ) для иностранных граждан начинается с 15 июня 2020 года. Как передает Report со ссылкой на пресс-службу вуза, об этом сообщил ректор МГУ им. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

Все вступительные испытания пройдут исключительно в дистанционном формате.

Подробнее о правилах приема в Московский государственный университет ребята из-за рубежа смогут узнать 31 мая. В этот день в МГУ состоится виртуальный День открытых дверей для иностранных абитуриентов, который пройдет на специальном портале, причем сразу на нескольких языках - русском, английском и китайском. Абитуриенты смогут увидеть изнутри научные лаборатории, учебные корпуса, спортивные объекты и читальные залы библиотек МГУ. Все - в режиме панорам.

В пресс-службе Московского университета уточнили, что сегодня в МГУ, без учета филиалов, учится около 8 тысяч иностранных студентов. Причем каждый год их становится больше. На первый курс в 2019 году поступило около 2 700 иностранных граждан. В 2020 году ожидается около 3 000 новых студентов - иностранцев.

Сегодня в МГУ учатся студенты из 75 стран. Около трети - граждане стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Беларусь), еще примерно половина - жители Азиатского региона (Китай, Республика Корея, Вьетнам, Таиланд, Япония).