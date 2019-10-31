В Масазыре открылся центр английского языка для вынужденных переселенцев

В поселке Масазыре при школе №33 для вынужденных переселенцев из Зангиланского района открылся первый Ресурсный центр практики английского языка, сообщает Report со ссылкой наофис British Council (Британский совет)в Азербайджане.

Данный центр был открыт при непосредственном содействии Совета, посольства Великобритании в Азербайджане и министерства образования республики.

Отметим, что на церемонии открытия присутствовали министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон и посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

Директор Британского совета Самр Шах заявил, что данная программа является одной из основных программ British Council, которая реализуется с самого начала ее деятельности.

"В наших учебных центрах для молодых студентов созданы условия для участия в тренингах по практике разговорного английского языка, а также для усовершенствования коммуникативных и лидерских качеств, необходимых для конкурентной подготовки и карьеры в XXI веке", - сказал С.Шах.

Данный центр стал первым из новых пяти учреждаемых ресурсных центров практики на фоне существующей сети из 13 центров английского языка. Новые центры будут создаваться при школах для беженцев и вынужденных переселенцев в Масазыре, Закаталах, Тертере, Бейлагане и Барде с привлечением местных студентов и учителей, где они получат доступ к высококачественным образовательным и учебным ресурсам, технологиям и материалам самообучения.