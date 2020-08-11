В Масаллы построят новую общеобразовательную школу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение омерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Гызылагадж Масаллинского района.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Гызылагадж Масаллинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства здания новой общеобразовательной школы на 528 ученических мест в селе Гызылагадж Масаллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов.