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В Масаллы построят новую общеобразовательную школу

В Масаллы построят новую общеобразовательную школу Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение омерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Гызылагадж Масаллинского района.
Наука и образование
11 августа 2020 г. 18:34
В Масаллы построят новую общеобразовательную школу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Гызылагадж Масаллинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства здания новой общеобразовательной школы на 528 ученических мест в селе Гызылагадж Масаллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов.

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Версия на английском языке New secondary school to be built in Masalli
Версия на азербайджанском языке Masallıda yeni ümumtəhsil məktəbi inşa ediləcək

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