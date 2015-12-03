​В Масаллах и Джалилабаде проверят знания около 5000 педагогов

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 4 и 6 декабря ожидается диагностическое оценивание педагогов общеобразовательных школ Масаллов и Джалилабада. Как заявили Report в министерстве образования, на диагностической оценке в Олимпийском спортивном комплексе Масаллов примут участие работающие по трудовому контракту штатные педагоги, педагоги-дефектологи и руководители допризывной подготовки молодежи. Подготовительная работа уже завершена. Местные органы образования проинформированы о времени и месте проведения экзаменов педагогов масаллинских и джалилабадских общеобразовательных школ.

Учителя также могут получить подробную информацию на созданном в связи с диагностическим оцениванием знаний и навыков педагогов сайте министерства образования (www.dq.edu.az).

В диагностическом оценивании предусматривается участие 2500 педагогов общеобразовательных школ Масаллов и около 2600 учителей Джалилабада.

Отметим, что педагоги смогут ознакомиться с результатами диагностического оценивания сразу после экзаменов.