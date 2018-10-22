В лицей "Зенги" назначен новый директор

22 октября, 2018 18:10

https://report.az/storage/news/d93c2ad98530d4f485c201c7b90a0ff0/2d2d49c7-28d2-4c0a-9af8-39554c423fcf_292.jpg Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В лицей "Зенги" ("Zəngi") назначен новый директор. По полученным Report сведениям, соответствующим приказом министра образования Джейхуна Байрамова должность директора учебного заведения поручена Алмаз Аскеровой. До этого А.Аскерова работала заведующей сектором обеспечения качества минобразования. Отметим, что в августе этого года создатель лицея "Зенги" и долгие годы возглавлявший учебное заведение заслуженный работник образования Азербайджана Байрам Гейдаров скончался.