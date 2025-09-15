В Кяльбаджаре впервые за 33 года прозвенел первый школьный звонок

В Кяльбаджаре 15 сентября - в День знаний - впервые за 33 года прозвенел школьный звонок.

Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, обучение возобновилось в модульной школе, построенной после освобождения города.

Здание создано как временный учебный центр до завершения строительства нового образовательного комплекса.

Cовременный комплекс, возводимый на участке площадью 2,24 га, будет включать общеобразовательную школу, детский сад на 80 мест, семь мастерских для профессионального обучения и общежитие на 70 мест. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

На церемонии, посвященной Дню знаний, подчеркивалось, что бывшие вынужденные переселенцы спустя десятилетия вновь стали свидетелями оживления жизни на своей родной земле.