    В Китае разработали технологию получения питьевой воды из воздуха

    Наука и образование
    • 01 декабря, 2025
    • 08:16
    Специалисты Шанхайского университета Цзяотун разработали новую технологию, позволяющую получать питьевую воду непосредственно из окружающей нас атмосферы.

    Как передает Report, об этом сообщила газета China Daily.

    По сведениям издания, для сбора воды используются методы конденсации и поглощения, а также тепловой насос. Как утверждается, разработка адаптирована к различным климатическим условиям, включая высокую температуру и низкую влажность воздуха.

    В частности, была создана автономная станция, работающая на солнечной энергии, которая способна функционировать без какой-либо инфраструктуры. Устройство, по размерам сопоставимое с небольшой автобусной остановкой, работает при температурах от 15 до 40 градусов и влажности воздуха от 35% до 99%, производя до 50 литров питьевой воды в день. Кроме того, сконструирована платформа с суточной производительностью до 1,6 тыс. литров, которая может использоваться в островных отелях или небольших населенных пунктах.

    Предполагается, что указанное изобретение позволит решить проблему нехватки водных ресурсов в некоторых регионах планеты. Разработка подходит также для районов с нестабильным водоснабжением.

    Çində havadan içməli su əldə etməyə imkan verən texnologiya hazırlanıb
