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В Китае клонировали бычков исчезающих пород

В Китае клонировали бычков исчезающих пород Специалисты в Китае успешно клонировали бычков исчезающих пород крупного рогатого скота Zhangmu и Apeijiaza, обитающих в условиях тибетского высокогорья на юго-западе КНР.
Наука и образование
29 января 2024 г. 10:24
В Китае клонировали бычков исчезающих пород

Специалисты в Китае успешно клонировали бычков исчезающих пород крупного рогатого скота Zhangmu и Apeijiaza, обитающих в условиях тибетского высокогорья на юго-западе КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

По четыре теленка-самца каждой породы, говорится в сообщении, появились в уезде Юньян (муниципия Чунцин, Юго-Западный Китай).

Малочисленные стада этих пород содержатся в Тибетском автономном районе КНР на Цинхай-Тибетском плато на высоте около 3,5 тыс. м над уровнем моря.

Ранее китайские СМИ сообщали о клонировании высокопродуктивной голштинской породы коровы, которая способна давать 18 тонн молока в год.

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Версия на английском языке China confirms first successful cloning of endangered cattle breeds

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