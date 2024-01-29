В Китае клонировали бычков исчезающих пород

Специалисты в Китае успешно клонировали бычков исчезающих пород крупного рогатого скота Zhangmu и Apeijiaza, обитающих в условиях тибетского высокогорья на юго-западе КНР.

Специалисты в Китае успешно клонировали бычков исчезающих пород крупного рогатого скота Zhangmu и Apeijiaza, обитающих в условиях тибетского высокогорья на юго-западе КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

По четыре теленка-самца каждой породы, говорится в сообщении, появились в уезде Юньян (муниципия Чунцин, Юго-Западный Китай).

Малочисленные стада этих пород содержатся в Тибетском автономном районе КНР на Цинхай-Тибетском плато на высоте около 3,5 тыс. м над уровнем моря.

Ранее китайские СМИ сообщали о клонировании высокопродуктивной голштинской породы коровы, которая способна давать 18 тонн молока в год.