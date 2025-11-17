Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Карабахском университете STEAM будет преподаваться как отдельная специальность

    Наука и образование
    • 17 ноября, 2025
    • 12:29
    Со следующего учебного года в Карабахском университете STEAM будет преподаваться как отдельная специальность.

    Как передает Report, об этом сообщил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на церемонии открытия Международного STEAM-фестиваля (SAF 2025).

    По словам министра, интерес к STEAM-образованию в стране стремительно растет:

    "По сравнению с первым годом реализации проекта сегодня в STEAM участвуют в 50 раз больше школьников. Мы стараемся обеспечить наличие STEAM-лабораторий во всех новых школах".

    Амруллаев отметил, что проект STEAM уже охватывает более 300 тысяч учеников и свыше 400 школ.

    Отметим, что STEAM - это совместное обучение по пяти основным направлениям. Так, модель обучения на основе STEAM основана на идее комплексного преподавания науки, технологий, инженерии, искусства и математики.

    Лента новостей