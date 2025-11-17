Со следующего учебного года в Карабахском университете STEAM будет преподаваться как отдельная специальность.

Как передает Report, об этом сообщил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на церемонии открытия Международного STEAM-фестиваля (SAF 2025).

По словам министра, интерес к STEAM-образованию в стране стремительно растет:

"По сравнению с первым годом реализации проекта сегодня в STEAM участвуют в 50 раз больше школьников. Мы стараемся обеспечить наличие STEAM-лабораторий во всех новых школах".

Амруллаев отметил, что проект STEAM уже охватывает более 300 тысяч учеников и свыше 400 школ.

Отметим, что STEAM - это совместное обучение по пяти основным направлениям. Так, модель обучения на основе STEAM основана на идее комплексного преподавания науки, технологий, инженерии, искусства и математики.