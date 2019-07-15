В Карабахском регионе обнаружены новые археологические памятники

Карабахская экспедиция периода неолит-энеолит Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) провела археологические работы на равнинной части Карабаха.

Как сообщили Report в НАНА, археологические раскопки преимущественно велись на территории Бардинского и Физулинского районов, проведен мониторинг большого количества памятников на территории Агдамского района, изучена ситуация с их охраной.

Лес Султанбуд полностью привлечён к археологической разведке, археологические памятники различного периода были зарегистрированы в электронном порядке, на основе чего составлена карта. В долине Хачынчай-Тертерчай продолжаются археологические раскопки.

По словам руководителя экспедиции, доктора философии по истории Хагани Алмамедова, в результате раскопок на территории памятника Эмирли №3 установлено, что ширина культурного пласта периода неолита составляет примерно 2 м. В памятнике начаты мультидисциплинарные исследования, взяты образцы различных глубинных пород. На основе этих образцов будут проведены палеонтологические исследования в лабораториях Институтов географии и геологии и геофизики.

Младший научный сотрудник Института радиационных проблем, член группы "Установления истории археологических находок" Айбениз Ахадова взяла образцы и измерила их радиационный фон.

Археологическая разведка проведена и на освобожденных от оккупации территориях Физулинского и Джабраильского районов, десятки археологических, историко-архитектурных памятников различного периода были зарегистрированы и нанесены на карту.