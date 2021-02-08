В каких университетах с 15 февраля восстановится очная форма обучения?

Некоторые университеты Азербайджана готовятся возобновить обучение в очной форме после годичного перерыва. Студенты этих вузов начнут посещать занятия с 15 февраля и после 2 марта 2020 года впервые будут сидеть в аудитории.

Некоторые университеты Азербайджана готовятся возобновить обучение в очной форме после годичного перерыва. Студенты этих вузов начнут посещать занятия с 15 февраля и после 2 марта 2020 года впервые будут сидеть в аудиториях.

Report провел исследование относительно подготовки университетов к возобновлению учебного процесса.

Заведующий учебной частью Азербайджанского медицинского университета Самир Джавадов сообщил Report, что 5 февраля состоялась встреча с представителями Министерства образования, однако окончательное решение пока не принято: "Общее решение будет принято после обсуждения вопроса со всеми университетами. Мы знаем, что рассматривается вопрос возобновления традиционной формы обучения. Но у нас нет точной информации о том, как и в какой форме. В нашем университете существует большое количество специальностей, требующих практики. Поэтому мы ищем пути для восстановления очного обучения".

Заведующий отделом по связям с общественностью Бакинского инженерного университета (БИУ) Эльман Бабаев рассказал Report, что с 15 февраля планируется возобновить очное обучение в традиционной форме по специальностям, требующим практических занятий и физического присутствия студентов (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях): "Сейчас ведется уточнение графика занятий и специальностей, по которым они будут проводиться".

Планируется привлекать студентов к очному обучению на отдельных специальностях инженерного, архитектурно-строительного и педагогического факультетов на основе специального графика и с сохранением принципа посменности. Однако, в условиях пандемии будет также учитываться плотность студентов. Для этого в БИУ имеются большие возможности”.

По его словам, в целях предотвращения широкого распространения пандемии коронавируса в университете регулярно проводится дезинфекция: “Кроме того, студенты будут допускаться на занятия в медмасках после измерения температуры, с соблюдением социальной дистанции и личной гигиены. Для этого все здания университета обеспечены дезинфицирующими средствами”.

Пресс-секретарь Азербайджанского технического университета (АзТУ) Севиндж Искендерова рассказала Report, что Минобразования оставило вопрос о начале традиционного обучения на усмотрение высших учебных заведений: "То есть при необходимости занятия будут проводиться в традиционной форме, в противном случае обучение будет продолжено в дистанционной форме. АзТУ в течение недели обсудит все эти вопросы и проинформирует министерство о результатах. Следует учитывать, что в настоящее время большинство студентов находится в районах. Поэтому все эти вопросы будут обсуждаться в течение недели, общественности будет дана информация".

Report

Руководитель отдела печати и информации Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства Наджиба Мирзоева сообщила Report, что в их вузе начались работы по восстановлению традиционного обучения с 15 февраля. По ее словам, в связи с этим всем факультетам дано поручение: "Они направили графики занятий в учебный отдел. Там они будут рассмотрены. Эту работу трудно регулировать. Есть факультеты, на которых лабораторные занятия проводятся два раза в неделю. Стоит вопрос о возвращении студентов из районов в Баку из-за этих двух занятий".

Как сообщили Report в Бакинском государственном университете и Азербайджанском государственном экономическом университете, уточняется вопрос о возобновлении очного обучения.

По решению Министерства образования Азербайджана с 15 февраля в учреждениях высшего и среднего специального и профессионального образования обучение по заранее установленным графикам дисциплин, требующих прохождения практики (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), и физического присутствия обучающихся (медицина, творчество, инженерия и др.) будет восстановлено в традиционной форме.

Напомним, что в результате проведенного Report исследования, стало известно, что занятия в некоторых вузах не возобновятся.