​В Израиле будут исследованы рукописи, относящиеся к Азербайджану

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Член президиума международной Ассоциации "Азербайджан-Израиль", эксперт по международным вопросам, докторант университета Хайфа Арье Гут побывал в институте рукописей НАНА. Об этом агентству Report сообщили из института.

Заместитель директора института по научной работе, доктор филологических наук Айбениз Алиева-Кенгерли проинформировала гостя о деятельности института.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Национальной библиотекой Израиля и институтом рукописей НАНА, а также исследования рукописей, относящихся к Азербайджану и хранящиеся в архивах Израиля, с дальнейшим возвращением их в Азербайджан.