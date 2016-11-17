В Институте геологии и геофизики НАНА произошли кадровые изменения

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание отдела наук о Земле Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании был рассмотрен вопрос внесения изменений в структуру Института геологии и геофизики. Решением отдела в научном учреждении был создан отдел по связям с общественностью, а также частично изменено название петрофизического отдела, который переименован в отдел экспериментальной петрофизики.

На мероприятии также было принято решение об отделении Музея естественной истории от Института геологии и геофизики и его структуре.

Здесь также предложили назвать столичные улицы именем академиков Мидхата Абасова и Гасана Ахмедова. Было решено обратиться по этому поводу в соответствующие структуры.

Затем обсудили ряд кадровых и текущих вопросов.