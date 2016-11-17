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    В Институте геологии и геофизики НАНА произошли кадровые изменения

    Прошло очередное заседание отдела наук о Земле НАНА

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание отдела наук о Земле Национальной академии наук Азербайджана.

    Как сообщает Report, на заседании был рассмотрен вопрос внесения изменений в структуру Института геологии и геофизики. Решением отдела в научном учреждении был создан отдел по связям с общественностью, а также частично изменено название петрофизического отдела, который переименован в отдел экспериментальной петрофизики.

    На мероприятии также было принято решение об отделении Музея естественной истории от Института геологии и геофизики и его структуре.

    Здесь также предложили назвать столичные улицы именем академиков Мидхата Абасова и Гасана Ахмедова. Было решено обратиться по этому поводу в соответствующие структуры.

    Затем обсудили ряд кадровых и текущих вопросов. 

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