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В Имишли состоялось открытие школы после капитального ремонта

В Имишли состоялось открытие школы после капитального ремонта В селе Ялавадж Имишлинского района отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание средней школы имени Идриса Сафарова.
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 16:43
В Имишли состоялось открытие школы после капитального ремонта

В селе Ялавадж Имишлинского района отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание средней школы имени Идриса Сафарова.

Как сообщает муганское бюро Report, в школе, рассчитанной на 624 ученических места, созданы все необходимые условия для обучения учащихся.

В церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя аппарата Министерства науки и образования Фарзали Гадиров, глава Исполнительной власти Имишлинского района Эльчин Рзаев, представители Миль-Муганского регионального управления образования, сектора образования Имишлинского района, а также семьи шехидов и работники учебного заведения.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİmişlidə tam orta məktəb əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib

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