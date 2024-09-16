В Имишли состоялось открытие школы после капитального ремонта

В селе Ялавадж Имишлинского района отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание средней школы имени Идриса Сафарова.

В селе Ялавадж Имишлинского района отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание средней школы имени Идриса Сафарова.

Как сообщает муганское бюро Report, в школе, рассчитанной на 624 ученических места, созданы все необходимые условия для обучения учащихся.

В церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя аппарата Министерства науки и образования Фарзали Гадиров, глава Исполнительной власти Имишлинского района Эльчин Рзаев, представители Миль-Муганского регионального управления образования, сектора образования Имишлинского района, а также семьи шехидов и работники учебного заведения.