​В I и IV группы специальностей документы подали 87 932 абитуриентов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "В этом году в I и IV группы специальностей подали документы 87 932 абитуриентов. 54 475 - выпускники этого года, а 33 457 - выпускники прошлых лет".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в этом году количество подавших документы мальчиков и девочек также отличается: "38 810 из числа подавших документы абитуриентов - девочки, а 41 552 - мальчики. 25 871 выпускников этого года подали документы в азербайджанский сектор, а 2 901 - в русский сектор. 15 681 абитуриентов мужского пола из числа выпускников прошлых лет - подали документы в азербайджанский сектор, а 679 - русский сектор. В то же время, количество абитуриентов, подавших документы в русский сектор - составляет 7 570 человек, 5 669 из них - выпускники этого года, 1 901 - прошлых лет".

Председатель ГКПС отметила, что большинство абитуриентов окончили школу в этом году, и коснулась вопроса о наличии аттестатов у выпускников прошлых лет: "Они также обратились в комиссии по приему документов в связи с призывом на военную службу. Так, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу создала электронную базу, в которую интегрировала и ГКПС. В этом году количество получивших отсрочку и утвердивших заявления абитуриентов призывного возраста насчитывается 765 человек, 501 из которых утвердили заявления в электронной форме. С каждым годом это количество будет расти. В будущем, после включения в базу информации о вернувшихся с действительной военной службы ребят, эти работы будут осуществляться автоматически".

По словам М.Аббасзаде, с апреля месяца абитуриенты принимали участие на испытательных экзаменах. За это время на испытательных экзаменах приняли участие около 200 тыс. человек.

Экзамены прошли в 57 регионах, 2074 абитуриента приняли участие на испытательном экзамене дистанционно.

Лишь 50 872 из 75 483 участников испытательных экзаменов подали документы в I и IV группы, а 27 00 абитуриентов документы в вузы не подали. Мы расследовали вопрос и выяснили, что на испытательных экзаменах уровень своих знаний проверили также учащиеся 10-х классов, хотя до поступления им остается еще целый год. 42 291 участников испытательных экзаменов - нынешние выпускники, а 8 000 - выпускники прошлых лет.

По итогам имеющихся у нас результатов трех предыдущих испытательных экзаменов можем сказать, что уровень знаний абитуриентов такой же, как и в предыдущие годы".