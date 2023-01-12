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В Ходжавенде обнаружено средневековое мусульманское кладбище

В Ходжавенде обнаружено средневековое мусульманское кладбище В Ходжавенде обнаружено средневековое мусульманское кладбище.
Наука и образование
12 января 2023 г. 14:52
В Ходжавенде обнаружено средневековое мусульманское кладбище

В Ходжавенде обнаружено средневековое мусульманское кладбище.

Как сообщает Report, об этом сообщает Институт археологии, этнографии и антропологии НАНА.

15 октября прошлого года в институт поступила информация об обнаружении человеческих останков в районе села Аракуль (Хатаи) Ходжавендского района. Информацию предоставили сотрудники ООО “Caspian Geomatic”, работающего на территории.

По поручению руководства института сотрудник Ходжавенд-Физулинской археологической экспедиции Вусал Гасанов вместе с представителями соответствующих структур провел осмотр территории. Обнаруженные человеческие останки находятся на севере села Аракуль Ходжавендского района, на естественных холмах.

В ходе предварительного осмотра скелетов было установлено, что могила относится к Средневековью (XIII-XV вв.).

Напомним, что армянское кладбище в селе Аракуль относится к XIX-XX векам. Это связано с их заселением в этом селе в 40-х годах XIX века. Полученные данные свидетельствуют о том, что мусульманское население жило на этой территории задолго до армян.

Село Аракуль Ходжавендского района в разное время было известно под названиями Харакуль, Кара-Кузей, Аракел. Согласно историческим данным, село было заселено армянскими семьями, переселившимися в 1840 году из села Севакар Гарадагского района Южного Азербайджана и Кафанского района Ереванской области. После того, как в 1988 году в селе поселились выселенные из Армении азербайджанские семьи, по просьбе населения населенный пункт был переименован в Хатаи в честь азербайджанского поэта и выдающегося деятеля государства Сефевидов Шаха Исмаила Хатаи.

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Версия на английском языке ФотоMedieval Muslim cemetery discovered in Azerbaijan's Khojavand
Версия на азербайджанском языке ФотоXocavənddə orta əslərə aid müsəlman qəbiristanlığı aşkarlanıb 

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