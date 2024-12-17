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В Ханкенди и Ходжалы открыты новые детские сады

В Ханкенди и Ходжалы открыты новые детские сады 13:11
Наука и образование
17 декабря 2024 г. 13:35
В Ханкенди и Ходжалы открыты новые детские сады

В городе Ханкенди после капитального ремонта введен в эксплуатацию детский сад-ясли №1.

Как сообщает Report, сотрудники специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, руководство Карабахского регионального управления образования ознакомились с условиями, созданными в детском саду.

Отмечается, что детский сад рассчитан на 80 мест и состоит из 4 групп. В настоящее время детский сад посещают 43 ребенка и работают 15 человек.

Кроме того, в городе Ходжалы открылся первый детский сад-ясли, рассчитанный на 40 детей (две группы). Пока сад-ясли посещают 24 ребенка и работают 14 сотрудников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi və Xocalıda yeni uşaq bağçaları fəaliyyətə başlayıb

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