В Ханкенди и Ходжалы открыты новые детские сады

13:11

В городе Ханкенди после капитального ремонта введен в эксплуатацию детский сад-ясли №1.

Как сообщает Report, сотрудники специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, руководство Карабахского регионального управления образования ознакомились с условиями, созданными в детском саду.

Отмечается, что детский сад рассчитан на 80 мест и состоит из 4 групп. В настоящее время детский сад посещают 43 ребенка и работают 15 человек.

Кроме того, в городе Ходжалы открылся первый детский сад-ясли, рассчитанный на 40 детей (две группы). Пока сад-ясли посещают 24 ребенка и работают 14 сотрудников.