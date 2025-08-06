В Ханкенди будут введены в эксплуатацию еще одна средняя школа и детский сад

В Ханкенди будут введены в эксплуатацию еще одна средняя школа и детский сад.

В Ханкенди будут введены в эксплуатацию еще одна средняя школа и детский сад.

Как сообщает карабахское бюро Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления, об этом заявил исполнительный директор юридического лица публичного права Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Тельман Керимли.

Т. Керимли сообщил, что ремонтно-строительные работы в здании средней школы и детского сада, расположенных в поселке Кяркиджахан города Ханкенди, уже завершены. В городе Ходжалы, селах Баллыджа, Гасанриз, Талыш и Суговушан введены в эксплуатацию медицинские пункты:

"В настоящее время продолжается строительство здания экономического факультета Карабахского университета. Завершаются капитальные ремонтные работы в 7 пятиэтажных зданиях, предназначенных для размещения студентов, которые будут учиться в Карабахском университете в следующем учебном году, и ведется подготовка к благоустройству территории. Проводятся завершающие работы по ремонту учебного корпуса клиники университета".

По его словам, завершены работы по реконструкции автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района, выполняемые по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Продолжается строительство автомобильных дорог Суговушан - Сарсангское водохранилище - Гозлукёрпю - Кяльбаджар, Суговушан-Кяльбаджар (9 км), Агдере-Агдам, Аскеран-Ходжалы-Ханкенди-Шуша и Тертер-Агдере.

Кроме того, в городе Ханкенди на внутригородской дорожный участок протяженностью 13600 метров уложено временное асфальтовое покрытие. В Ханкенди также проведены ремонтные и реконструкционные работы в 60 жилых и 20 нежилых зданиях.