О нас

В Ханкенди будет создано учреждение профессионального образования

В Ханкенди будет создано учреждение профессионального образования В Ханкенди будет создано учреждение профессионального образования.
Наука и образование
13 декабря 2023 г. 11:22
В Ханкенди будет создано учреждение профессионального образования

В Ханкенди будет создано учреждение профессионального образования.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе выступления на конференции на тему "Путь развития профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: взгляд в будущее".

По его словам, имеются предварительные планы по созданию в Ханкенди при Карабахском университете учреждения профессионального образования.

"В целом планируется расширить сферу охвата профессионального образования на освобожденных территориях. Там будут восстановлены 8 учреждений профессионального образования. В Физули заложен фундамент нового профессионального учебного заведения, уже начато его строительство, а через два года там уже будут учиться студенты. В Шуше также началась реконструкция учреждения профессионального образования", - сказал Амруллаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Vocational education institution to be established in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Xankəndidə peşə təhsili müəssisəsi açılacaq

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi