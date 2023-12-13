В Ханкенди будет создано учреждение профессионального образования

В Ханкенди будет создано учреждение профессионального образования.

В Ханкенди будет создано учреждение профессионального образования.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе выступления на конференции на тему "Путь развития профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: взгляд в будущее".

По его словам, имеются предварительные планы по созданию в Ханкенди при Карабахском университете учреждения профессионального образования.

"В целом планируется расширить сферу охвата профессионального образования на освобожденных территориях. Там будут восстановлены 8 учреждений профессионального образования. В Физули заложен фундамент нового профессионального учебного заведения, уже начато его строительство, а через два года там уже будут учиться студенты. В Шуше также началась реконструкция учреждения профессионального образования", - сказал Амруллаев.