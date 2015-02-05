Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Гяндже начался процесс обновления табличек с названиями улиц в соответствии с новыми правилами Института языкознания НАНА. Об этом сообщил Report старший научный сотрудник отдела мониторинга Института языкознания имени Насими Расим Гейдаров.

По его словам, в этом вопросе Институт языкознания сотрудничает с Центром кадастра недвижимого имущества и технической инвентаризации Государственного комитета по вопросам имущества: "Основной целью является контроль над соответствием написания названий улиц орфографическим правилам. Мы работаем над ошибками и обоснованные исправления направляем обратно в Центр".

Р.Гейдаров отметил, что список входящих адресов города Гянджи на 165 листах был представлен на обсуждение в отдел мониторинга, в результате чего были даны дополнения и рекомендации: "Мы посчитали более целесообразным и рекомендовали написание не только фамилий, но и имен известных политических, общественных и литературных деятелей, указание титулов перед некоторыми именами, уточнение некоторых имен, а также правильное написание форм прошедшего времени глаголов".