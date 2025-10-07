В Грузии прошла инфосессия на тему "Возможности обучения в Азербайджане".

Как сообщает Report, мероприятие, организованное при поддержке Азербайджанского дома и посольства Азербайджана в Грузии, состоялось в Азербайджанском доме города Марнеули по совместной инициативе Государственного агентства Азербайджанской Республики по науке и высшему образованию и компании "Study in Azerbaijan" LLC.

Целью инфосессии было ознакомление молодежи с возможностями получения высшего образования в Азербайджане, повышение их интереса к обучению в стране, а также информирование о существующих механизмах поддержки.

Во встрече приняли участие более 40 учащихся 11–12-х классов школ Марнеульского района и представители Кавказского центра права и интеграции.

Мероприятие открыл директор "Азербайджанского дома" Мяхяббят Иманов, который рассказал о внимании, уделяемом азербайджанским государством развитию образования и науки среди соотечественников, проживающих в Грузии.

Первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Рамиз Гаджизаде отметил значение мероприятия и подчеркнул, что в последние годы значительно расширились образовательные возможности для азербайджанской молодежи в Грузии. Он также сообщил, что количество грузинских магистрантов, обучающихся в Университете АДА, превысило 60 человек.

Начальник сектора зарубежного образования отдела международного сотрудничества Государственного агентства по науке и высшему образованию Нифтали Касымлы рассказал о достижениях в сфере высшего образования, продвижении азербайджанских университетов в международных рейтингах и работе по интернационализации системы образования.

Руководитель компании "Study in Azerbaijan" Земфира Мамедова представила презентацию на тему "Возможности высшего образования в Азербайджане", в рамках которой рассказала о существующих образовательных программах, международных партнёрствах и условиях, созданных для иностранных студентов.

На мероприятии также выступили руководитель Кавказского центра права и интеграции Резо Гасанов и ряд преподавателей.

В завершение участникам ответили на вопросы и вручили информационные материалы, отражающие возможности получения образования в Азербайджане.