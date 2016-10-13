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    В Физули найдена кость возрастом в 1,8 млн лет

    Длина кости составляет 135 см, вес - 50 кг

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Физули найдена кость доисторического слона возрастом в 1,8 млн лет.

    Как сообщает карабахское бюро Report, кость найдена на территории села Махмудлу района. 

    Как сообщил Report директор исторически-краеведческого музея района Эльчин Асадов, длина кости составляет 135 см, вес - 50 кг: "В ходе проведенного исследования выяснилось, что найденная на территории кость принадлежит доисторическому слону в возрасте 1,8 млн лет". 

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