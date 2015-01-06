​В этом году возможно проведение приема в магистратуру НАНА

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Пока нет точной информации о том, будут ли в этом году проведены экзамены для приема в магистратуру в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), в настоящее время этот вопрос обсуждается".

Как сообщает Report, об этом заявил на прошедшей сегодня пресс-конференции заведующий отделом Государственной комиссии по приему студентов Натик Алиев.

По его словам, в случае завершения работ в конце февраля, в этом году удастся провести прием в магистратуру НАНА: "Если мы не уложимся в сроки, прием в магистратуру произведем в следующем году".

Н.Алиев добавил, что по данному вопросу постоянно проводится обмен информацией: "Академия направила обращения в соответствующие органы исполнительной власти. Работы в этом направлении ведутся".