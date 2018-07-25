В этом году в суды было направлено 115 уголовных дел в отношении 184 лиц, обвиняемых в коррупции

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ "За истекшие полгода оперативные структуры Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре провели успешные мероприятия по поимке лиц, обвиняемых в коррупции. В результате были возбуждены уголовные дела по 4 фактам задержания на месте преступления и 5 фактам, выявленным по оперативным данным".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия заявил заместитель Генпрокурора Азербайджана, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что в течение первого полугодия были завершены следственные мероприятия по 115 уголовным делам в отношении 184 лиц, уголовные дела были направлены в судебные инстанции.

По словам К.Алиева, 42 уголовных дела в отношении 79 лиц касались фактов присвоения и растраты, 30 уголовных дел в отношении 50 лиц относились к фактам мошенничества, используя служебные полномочия, 12 дел в отношении 14 лиц были по фактам злоупотребления служебными полномочиями, 9 дел в отношении 9 лиц касались фактов дачи взятки (активное взяточничество) и побуждение к даче взятки, 2 факта в отношении 2 лиц по факту получения взятки (пассивное взяточничество), а остальные дела касались иных коррупционных деяний.