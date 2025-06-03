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В этом году в Азербайджане 116 222 ученика окончат 11-й класс

В этом году в Азербайджане 116 222 ученика окончат 11-й класс В этом году в Азербайджане 116 222 ученика окончат 11-й класс
Наука и образование
3 июня 2025 г. 14:48
В этом году в Азербайджане 116 222 ученика окончат 11-й класс

В 2024/25 учебном году в Азербайджане 157 802 ученика окончат уровень общего среднего образования, а 116 222 ученика - уровень полного среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA), уже приняты все необходимые меры для обеспечения выпускников соответствующими документами.

Выпускникам 11-го класса планируется вручить аттестаты о полном среднем образовании 14-20 июня, а аттестаты об общем среднем образовании будут выданы 23-28 июня.

Документы выдаются бесплатно, за счет государства.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 116 min 222 şagird məzun olur

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