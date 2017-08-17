Студенты каких университетов будут обеспечены общежитием в этом году? - СПИСОК

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Завершился выбор специальностей в высшие учебные заведения и начался прием документов. Среди поступивших в высшие учебные заведения достаточное количество молодых людей, семьи которых проживают в регионах. На повестку дня выходит проблема с жильем студентов. Потому что большинство приезжающих из районов не имеет материальных возможностей проживать на съемной квартире. Некоторые высшие учебные заведения по различным причинам не могут обеспечить своих студентов общежитиями.

Report поинтересовался состоянием общежитий, функционирующих в Баку университетов.

Как сообщили Report в Азербайджанском университете языков (АУЯ), у вуза есть два отдельных общежития, один для парней, другой для девушек: "В общежитии для парней проживают беженцы и вынужденные переселенцы. В двух подъездах общежития для девушек живут беженцы и вынужденные переселенцы, остальные 2 подъезда полностью отремонтированы и переданы в распоряжение студенток. Здесь есть все условия для проживания 200 человек. Студентки, обучающиеся на старших курсах АУЯ, в любое время могут обратиться с просьбой о предоставлении места в общежитии. Девушки, только поступившие в вуз, должны пройти регистрацию и после этого обратиться с заявлением на имя руководства. В то же время им необходимо представить справки с места жительства и о составе семьи. Ежемесячная оплата для студентов, проживающих в общежитии - 20 манатов. Но проживание каждого студента в общежитии обходится в 75 манатов. 55 из них университет взял на себя, а оставшиеся 20 манатов оплачивают сами студенты. В общежитии квартиры 2-3-х комнатные. В каждой комнате разрешается проживание одного студента. По инициативе и указанию ректора Кямала Абдуллы в настоящее время в общежитии для девушек строится прекрасная библиотека".

Как сообщили в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ), у вуза имеется 5 общежитий: "В четырех общежитиях проживают вынужденные переселенцы. Местами могут быть обеспечены около 200 студентов только в действующем общежитии в учебном корпусе № 2".

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) отметили о наличии общежития на 300 человек. В университете сообщили, что в одной комнате в общежитии могут проживать 3 студента: "Распределением занимается Профсоюзный комитет студентов, чаще места предоставляются студентам со сложным социальным положением. Но в целом здесь проживают иностранные студенты. Ежемесячная оплата для студентов, проживающих в общежитии, составляет 30 манатов. Парни и девушки проживают в одном здании, но на разных этажах. В сентябре следующего года будет сдано в эксплуатацию новое общежитие на 1000 мест. Никаких изменений по ценам не ожидается".

Азербайджанский медицинский университет (АМУ) имеет 6 общежитий: "В одном из них разместились вынужденные переселенцы, а другие в общем предусмотрены на 1300 студентов. В последние 2 года проживание в общежитиях АМУ платное. На данный момент ежемесячная плата составляет 60 манатов. Общежития были недавно отремонтированы и поэтому условия в них хорошие. Здания, предусмотренные для студентов и студенток, отдельные. А иностранцы остаются в одном общежитии, для них - студентов и студенток - отведены различные этажи. Прием для проживания в общежитии начался с 10 июля. Комнаты предусмотрены на одного и четырех человек".

В новом учебном году студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) будут жить в "Студенческом доме" на 400 коек недавно построенного кампуса: "Студенческий дом" имеет два выхода, что означает, что вход для парней и девушек будет отдельным. Уже поступили обращения для проживания в общежитии и все места заняты".

Общежитие Азербайджанского технического университета (АТУ) состоит из 5 корпусов: "На данный момент в четырех общежитиях разместились вынужденные переселенцы. Лишь в одном могут оставаться около 80-ти студентов. В каждой комнате есть условия для проживания четырех студентов. Здесь остаются только парни. Студенты могут обращаться с заявлениями с момента начала учебного года. Общежитие бесплатное. Университет оплачивает расходы за счет собственных возможностей".

Женское общежитие №3 Бакинского славянского университета (БСУ) полностью предоставлено студенткам. На 2-4 этажах живут студенты, а на 1-м этаже разместились вынужденные переселенцы.

Хотя Азербайджанский государственный экономический университет (АГЭУ) имеет 5 общежитий, во всех разместились вынужденные переселенцы. Поэтому студентам не удается предложить место в общежитиях.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Сумгайытском государственном университете (СГУ). То есть, хотя вуз имеет общежития, в них разместились вынужденные переселенцы. Поэтому студенты в них не остаются.

В Бакинском государственном университете (БГУ) заявили, что в этом году вуз не сможет обеспечить своих студентов общежитием. Так, в свое время в общежитиях разместились вынужденные переселенцы. Однако после их переселения несколько лет назад в поселок Мушвигабад, здания общежитий были полностью снесены: "В плане предусматривается строительство нового общежития. Проект уже готов. В общежитиях, которые построят в комплексном городке, смогут жить 5-6 тыс. студентов".

Аналогичная ситуация наблюдается и в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства (АГУКИ). То есть вуз не может разместить студентов, так как в общежитии разместились вынужденные переселенцы.