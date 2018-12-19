В этом году на 20% обращений в минобразования по поводу признания дипломов был дан отрицательный отзыв

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "В этом году в Управление аккредитации и нострификации министерства образования поступило 3570 обращений. Это равно динамике предыдущих лет".

Как сообщает Report, об этом сказал и.о. начальника Управления аккредитации и нострификации, советник министра образования Гасан Гасанли.

Он отметил, что 20% обращений получили отрицательный отзыв: "Большая часть людей без проблем смогла признать документы. Граждане Азербайджана больше всего обучаются в университетах Турции. В этом году среди выпускников этой страны не было непризнанных дипломов".

Г.Гасанли отметил, что причины опоздания в признании дипломов различные: "Одна из причин связана с работой с определенными организациями. Другая причина связана с организацией собеседований с выпускниками".

Он добавил, что причиной собеседований не является проверка языковых знаний или терминов выпускника: "Если этот человек не знает языка страны, где получал образование, фактически невозможно его обучение специальности".