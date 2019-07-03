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В этом году 410 человек не смогли получить дипломы Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности

В этом году дипломы АГУНП не смогли получить 410 человек

"В этом году в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности дипломы должны были получить 2 826 выпускников. Однако завершить вуз смогли лишь 2 416 человек".

Как сообщает Report, об этом на встрече с выпускниками предыдущих лет заявил ректор университета Мустафа Бабанлы

По его словам, благодаря полученным знаниям и опыту студенты формируются как специалисты: "Поэтому сегодня окончить Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности также сложно, как и поступить сюда". 

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