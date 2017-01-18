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    В этом году будет переиздан Орфографический словарь Азербайджанского языка

    Уже устранены пробелы в прежнем словаре

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В этом году будет переиздан Орфографический словарь Азербайджанского языка.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции на тему "Языковая картина сайтов" Института языкознания имени Насими НАНА заявил ведущий научный работник института, доктор философии по филологии Шахлар Мамедов. 

    Он отметил, что новый словарь подготовлен с особым вниманием, в результате широких обсуждений: "Уже устранены пробелы в прежнем словаре".

    Специалист подчеркнул, что после издания нового орфографического словаря его электронная версия будет размещена на официальном сайте Института языкознания: "Словарем смогут воспользоваться все желающие".

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