Минобразования: В этом году более 50 азербайджанцев окончили ведущие университеты мира

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В этом году среди выпускников, обратившихся в министерство образования для признания специальностей и определения эквивалентности (нострификации), были граждане Азербайджана, окончившие сами авторитетные вузы мира.

Как сообщили в министерстве в ответ на запрос Report, в текущем году в министерство образования поступило более 50 обращений для нострификации дипломов, выданных Гарвардским университетом, Массачусетским технологическим институтом, Кембриджским университетом, Оксфордским университетом, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Ближневосточным техническим университетом, Университетом Билкент и другими ведущими мировыми высшими учебными заведениями.

Отмечается, что большая часть этих обращений получила положительный ответ, производство остальных продолжается: "Следует учитывать, что сейчас определенная часть окончивших эти вузы граждан продолжает образование за границей на очередной ступени, набирается опыта. Эти люди еще не обращались в министерство образования для нострификации дипломов".

В министерстве также сообщили, что в этом году число выпускников государственных университетов иностранных стран, обратившихся с заявлением о нострификации, превышают по числу выпускников частных университетов, обратившихся в ведомство.