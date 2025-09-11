В этом году более 2 тыс. студентов будут обучаться в Карабахском университете

С нового учебного года более 2 тыс. студентов будут обучаться в Карабахском университете.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном новому учебному году.

Он отметил, что в Карабахском университете впервые 70 человек бдут обучаться на медицинском факультете, а 30 человек - по специальности "медсестра (медбрат)".