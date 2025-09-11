Yeni tədris ilindən Qarabağ Universitetində 2 mindən çox tələbə təhsil alacaq
Elm və təhsil
- 11 sentyabr, 2025
- 11:34
Yeni tədris ilindən Qarabağ Universitetində 2 mindən çox tələbə təhsil alacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə deyib.
O bildirib ki, Qarabağ Universitetində ilk dəfə tibb ixtisası üzrə 70, tibb bacısı (qardaşı) ixtisası üzrə 30 nəfər tələbə adını qazanıb.
Son xəbərlər
12:16
Deputat: Universitetlər imkanlarını nəzərə almadan magistratura üçün plan yerləri verirlərElm və təhsil
12:13
Şöbə müdiri: Sertifikasiya imtahanında fərqli bal toplayanlarda maaş artımı eyni olmamalıdırElm və təhsil
12:10
Azərbaycanda bağlanmış 5 bankın əmlakları hərraca çıxarılırMaliyyə
12:10
Nazir: Məktəblərdə "fond pulu" adı altında vəsait yığılması qanunsuzdurElm və təhsil
12:09
Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:07
Zaur Mikayılov: "Su şəbəkələrinin yenilənməsi əhalinin fasiləsiz su təminatını gücləndirəcək"İnfrastruktur
12:03
Naxçıvanda ən yüksək əkin subsidiyası məbləğləri təyin edilibASK
12:03
Bakı metrosunda yeni tədris mövsümündə qatarlararası intervallar azaldılacaqİnfrastruktur
12:02