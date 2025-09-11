İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Yeni tədris ilindən Qarabağ Universitetində 2 mindən çox tələbə təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:34
    Yeni tədris ilindən Qarabağ Universitetində 2 mindən çox tələbə təhsil alacaq

    Yeni tədris ilindən Qarabağ Universitetində 2 mindən çox tələbə təhsil alacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə deyib.

    O bildirib ki, Qarabağ Universitetində ilk dəfə tibb ixtisası üzrə 70, tibb bacısı (qardaşı) ixtisası üzrə 30 nəfər tələbə adını qazanıb.

    Qarabağ Universiteti Emin Əmrullayev tibb ixtisası tələbə
    В этом году более 2 тыс. студентов будут обучаться в Карабахском университете

    Son xəbərlər

    12:16

    Deputat: Universitetlər imkanlarını nəzərə almadan magistratura üçün plan yerləri verirlər

    Elm və təhsil
    12:13

    Şöbə müdiri: Sertifikasiya imtahanında fərqli bal toplayanlarda maaş artımı eyni olmamalıdır

    Elm və təhsil
    12:10

    Azərbaycanda bağlanmış 5 bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    12:10

    Nazir: Məktəblərdə "fond pulu" adı altında vəsait yığılması qanunsuzdur

    Elm və təhsil
    12:09

    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:07

    Zaur Mikayılov: "Su şəbəkələrinin yenilənməsi əhalinin fasiləsiz su təminatını gücləndirəcək"

    İnfrastruktur
    12:03

    Naxçıvanda ən yüksək əkin subsidiyası məbləğləri təyin edilib

    ASK
    12:03

    Bakı metrosunda yeni tədris mövsümündə qatarlararası intervallar azaldılacaq

    İnfrastruktur
    12:02

    "Qarabağ" klubu Ramil Şeydayevlə maraqlanmasına dair iddialara münasibət bildirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti