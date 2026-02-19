İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Avarçəkmə üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    • 19 fevral, 2026
    • 12:15
    Avarçəkmə üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fevralın 27-28-də avarçəkmənin akademik, kayak və kanoe növləri üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yarış Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq.

    Turnir handikap sistemi üzrə Mingəçevirdəki "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində təşkil olunacaq.

    İdmançılar fərdi olaraq bir nəfərlik qayıqlarla akademik avarçəkmədə 4000 metr, kayak və kanoedə isə 2000 metr məsafə qət edəcəklər. Qaliblər vaxt göstəricilərinə əsasən müəyyənləşəcək.

    Azərbaycan birinciliyində Bakı və Mingəçevirdən 2008-2013-cü il təvəllüdlü ümumilikdə 80 idmançı mübarizə aparacaq. Qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılacaqlar. Fərqlənən idmançılar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 103-cü ildönümünə həsr ediləcək "Prezident Kuboku-2026" və digər beynəlxalq yarışlarda ölkəni təmsil edəcək komandanın heyətinə cəlb olunacaq.

    avarçəkmə Azərbaycan birinciliyi Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyası

    Son xəbərlər

    13:09

    WUF13-ün xarici iştirakçıları üçün viza pulsuz olacaq

    Xarici siyasət
    13:09

    Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak üçün artıq qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    12:59

    Rafiq Hüseynov: "Yalnız medal qazanan deyil, sabit nəticə verən güləşçilər yetişdirmək istəyirik"

    Fərdi
    12:59
    Foto

    Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:58
    Foto

    Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    ADY: Dəmir yolu ətrafında yerləşən sıx tikililər təhlükəsizlik üçün riski artırır

    İnfrastruktur
    12:57
    Foto

    Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri NATO təliminin mərhələləri barədə məlumatlandırılıb

    Hərbi
    12:55

    Kino Agentliyinin baş direktoru: İl ərzində 7-8 tammetrajlı filmin istehsalını hədəf kimi təyin etmişik – MÜSAHİBƏ

    Mədəniyyət siyasəti
    12:54
    Foto

    Azərbaycan və İordaniya turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti