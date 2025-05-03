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В Джалилабадском районе обнаружено древнее поселение

В Джалилабадском районе обнаружено древнее поселение В Джалилабадском районе Азербайджана обнаружено древнее поселение.
Наука и образование
3 мая 2025 г. 18:20
В Джалилабадском районе обнаружено древнее поселение

В Джалилабадском районе Азербайджана обнаружено древнее поселение.

Как передает региональное бюро Report, после проливных дождей, прошедших несколько дней назад, в селе Узунтепе произошёл оползень вдоль канала, в результате чего обнажились исторические слои.

По словам историка и исследователя Алескера Мирзазаде, найденное поселение охватывает примерно 4–5 гектаров:

"Судя по обнаруженным артефактам, можно сказать, что памятник является многослойным. Ранее через эту территорию был проложен канал, вырытый на глубину 3–4 метров, что привело к разрушению и смешению культурных слоёв. Оползень произошёл в районе, где сбрасывался грунт с канала. Среди находок преобладают артефакты бронзового, железного веков и средневековья. Конечно, это моё предположение. Более точные выводы можно будет сделать после дополнительных исследований".

По словам исследователя, на месте были обнаружены обломки керамических изделий, изготовленных из глины, фрагменты кувшинов и сосудов различной формы и типа, остатки строений из глиняного кирпича, шлак с примесями металла, следы очагов, а также обломки разнообразной глиняной посуды (фигурные кувшины с узким горлышком, горшки, тарелки и др.).

А. Мирзазаде отметил, что по факту обнаружения древнего поселения уже направлено обращение в соответствующие государственные органы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda güclü yağışlar nəticəsində qədim yaşayış məskəni aşkarlanıb

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