В Джалилабаде построят модульную школу

15:06 Для общеобразовательной средней школы села Моранлы Джалилабадского района строится новое модульное здание. Об этом местному бюро Report сообщил директор средней школы Руслан Аббасов. По его словам, работы по строительству новой школы ведутся уже

В селе Моранлы Джалилабадского района снесена школа в аварийном состоянии и на ее месте строится новое модульное здание.

Об этом местному бюро Report сообщил директор данной средней школы Руслан Аббасов.

По его словам, работы по строительству нового здания ведутся уже 2 месяца.

Новая школа модульного типа на 96 учащихся строится в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 19 сентября 2022 года.

Напомним, что аварийное здание школы в Джалилабаде долгое время представляло угрозу для жизни учащихся.

Средняя школа села Моранлы была построена в 1988 году из деревянных конструкций. С того момента в школе не проводился капитальный ремонт.