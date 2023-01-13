В Джалилабаде построят модульную школу

В селе Моранлы Джалилабадского района снесена школа в аварийном состоянии и на ее месте строится новое модульное здание.
Об этом местному бюро Report сообщил директор данной средней школы Руслан Аббасов.
По его словам, работы по строительству нового здания ведутся уже 2 месяца.
Новая школа модульного типа на 96 учащихся строится в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 19 сентября 2022 года.
Напомним, что аварийное здание школы в Джалилабаде долгое время представляло угрозу для жизни учащихся.
Средняя школа села Моранлы была построена в 1988 году из деревянных конструкций. С того момента в школе не проводился капитальный ремонт.