О нас

В Джалилабаде обнаружены предметы быта, относящиеся к железному веку

В Джалилабаде обнаружены предметы быта, относящиеся к железному веку В Джалилабадском районе были обнаружены предметы быта, относящиеся к железному веку.
Наука и образование
10 октября 2024 г. 08:53
В Джалилабаде обнаружены предметы быта, относящиеся к железному веку

В Джалилабадском районе были обнаружены предметы быта, относящиеся к железному веку.

Как сообщает муганское бюро Report, об этом сообщил местный историк, старший преподаватель филиала Азербайджанского государственного педагогического университета в Джалилабаде, докторант по археологии Алескер Мирзазаде. По его словам, находки были обнаружены в ходе хозяйственных работ на территории села Узунтепе.

Историк отметил, что материальные культурные образцы были переданы в музей учебного заведения одним из студентов университета.

Старший научный сотрудник Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, кандидат исторических наук, доцент Анар Агаларзаде сообщил, что находки относятся к VIII-VII векам до нашей эры и принадлежат археологической культуре Муган железного века.

"Первые схожие образцы были обнаружены в 30-х годах XX века археологом Исой Джафарзаде на территории нынешнего села Узунтепе Джалилабадского района при прокладке железнодорожной линии Баку-Алят-Астара. В настоящее время на месте находок требуется проведение комплексных археологических исследований."

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda dəmir dövrünə aid məişət əşyaları aşkarlanıb

Другие новости из категории

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
9 октября 2024 г. 13:57
Президент школы Luiss: Количество курсов в итало-азербайджанском университете может быть увеличено
Президент школы Luiss: Количество курсов в итало-азербайджанском университете может быть увеличено
9 октября 2024 г. 13:02
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
В школе имени Мехди Мехдизаде в Джебраиле сегодня первый учебный день
ФотоВ школе имени Мехди Мехдизаде в Джебраиле сегодня первый учебный день
9 октября 2024 г. 11:02
В рейтинг лучших вузов мира вошло второе учебное заведение из Азербайджана
В рейтинг лучших вузов мира вошло второе учебное заведение из Азербайджана
9 октября 2024 г. 09:10
В рамках Форума развития образования подписан меморандум о сотрудничестве 
ФотоВ рамках Форума развития образования подписан меморандум о сотрудничестве 
8 октября 2024 г. 16:10
В Баку прошла панельная дискуссия на тему Путь от исследований к развитию
ФотоВ Баку прошла панельная дискуссия на тему "Путь от исследований к развитию"
8 октября 2024 г. 16:04
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон
8 октября 2024 г. 13:55
В Азербайджане начинается выдача студентам Единой студенческой карты
В Азербайджане начинается выдача студентам "Единой студенческой карты"
8 октября 2024 г. 13:12
В рамках Форума развития образования прошли обсуждения влияния науки на экономику
В рамках Форума развития образования прошли обсуждения влияния науки на экономику
8 октября 2024 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi