В Джалилабаде обнаружены предметы быта, относящиеся к железному веку

В Джалилабадском районе были обнаружены предметы быта, относящиеся к железному веку.

В Джалилабадском районе были обнаружены предметы быта, относящиеся к железному веку.

Как сообщает муганское бюро Report, об этом сообщил местный историк, старший преподаватель филиала Азербайджанского государственного педагогического университета в Джалилабаде, докторант по археологии Алескер Мирзазаде. По его словам, находки были обнаружены в ходе хозяйственных работ на территории села Узунтепе.

Историк отметил, что материальные культурные образцы были переданы в музей учебного заведения одним из студентов университета.

Старший научный сотрудник Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, кандидат исторических наук, доцент Анар Агаларзаде сообщил, что находки относятся к VIII-VII векам до нашей эры и принадлежат археологической культуре Муган железного века.

"Первые схожие образцы были обнаружены в 30-х годах XX века археологом Исой Джафарзаде на территории нынешнего села Узунтепе Джалилабадского района при прокладке железнодорожной линии Баку-Алят-Астара. В настоящее время на месте находок требуется проведение комплексных археологических исследований."