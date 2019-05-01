Президент НАНА: В драме Cамеда Вургуна "Вагиф" Ага Мухаммед шах Каджар представлен в неверном свете

На общем заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана президент Академии Акиф Ализаде заявил о том, что в драме Самеда Вургуна "Вагиф" Ага Мухаммед шах Каджар представлен в неверном свете.
По сообщению Report, А.Ализаде напомнил об упоминаемом в произведении гневном высказывании шаха о Молле Панахе Вагифе: "Бросьте его в темницу, пусть изнывает Азербайджан", подчеркнув, что согласно историческим источникам, шах Каджар был вовсе не таким злодеем, каким он представлен в драме.
"Исторические факты свидетельствуют, что шаху Каджару были присущи многие положительные черты. Об этом говорят и документальные источники, использованные в книге "Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов" главы Администрации президента, академика Рамиза Мехтиева".
İlkin PirəliАвтор новости