В доме-музее Гусейна Джавида почтили память жертв трагедии 20 января

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В связи с 25-ой годовщиной трагедии 20 января в доме-музее Гусейна Джавида при НАНА прошло мероприятие "Хроника свободы", посвященное памяти жертв трагедии. Как сообщает Report, мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах 20 января.

На мероприятии выступила директор дома-музея Гусейна Джавида при НАНА Гюльбениз Бабаханлы, которая рассказала о мужестве азербайджанского народа в этот день, беспомощности безоружных людей перед танками, кровавой расправе над нашими гражданами. Она отметила, что этот день вписан в нашу память как хроника свободы, героизма азербайджанского народа. Г.Бабаханлы также напомнила, что на следующий же день после трагедии 20 января общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил в представительстве Азербайджана в Москве с резким осуждением кровавого преступления против нашего народа.

Сотрудники музея также осудили террор советских войск против азербайджанского народа. Было отмечено, что день 20 января вписан в историю как героическая страница борьбы за свободу и независимость Азербайджана. Именно эта трагедия показала, что азербайджанский народ всегда выступал против оккупантов и ценил превыше всего свой национальный менталитет, свободу, суверенитет. Азербайджанская молодежь всегда должна помнить о тех несчастьях, которые выпали на долю народа, поддерживать политику главы государства по освобождению оккупированных земель и быть защитниками Родины.

Мероприятие завершилось показом короткометражного фильма "Кровавый январь".