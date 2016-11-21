В Дербенте археологи обнаружили арабскую монету VIII века

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Арабскую монету VIII века удалось обнаружить дагестанским археологам в ходе раскопок на территории Дербента.

Как передает Report, специалисты уверены, столь древняя находка позволит им получить новую информацию о существовавшем в то время монетном дворе.

«Это монета фельс», — пояснил агентству ТАСС глава Дагестанского научного центра Муртазали Гаджиев.

Отчеканена монета по приказу наместника Армении и Азербайджана. В те времена была одна масштабная провинция в системе Арабского халифата, рассказывает специалист. Ориентировочное время чеканки 743–744 годы нашей эры.

«Монета уникальная», — уверен Гаджиев, находки с такой историей попадаются крайне редко. Сам факт наличия в то время монетного двора не является секретом, однако реальное подтверждение позволит составить более конкретное представление о времени его работы. Археологам удавалось ранее находить монеты 714–715 годов. Теперь стало понятно, что монетный двор работал и в боле поздние годы.