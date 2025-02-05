О нас

В человеческом мозге обнаружили микропластик

В человеческом мозге обнаружили микропластик Ученые впервые выявили наличие микропластика в тканях человеческого мозга, что вызывает серьезные опасения относительно влияния пластика на здоровье человека.
Наука и образование
5 февраля 2025 г. 00:55
В человеческом мозге обнаружили микропластик

Ученые впервые выявили наличие микропластика в тканях человеческого мозга, что вызывает серьезные опасения относительно влияния пластика на здоровье человека.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на новое исследование.

"Это открытие ставит перед научным сообществом новые вопросы о том, как микропластик проникает в организм и какие последствия это может иметь для нервной системы", - считают авторы исследования. По их данным, частицы пластика были обнаружены в образцах тканей мозга нескольких десятков человек, участвовавших в исследовании. Количества этого микропластика, обнаруженного у каждого человека, хватило бы на чайную ложку.

Микропластик, представляющий собой крошечные фрагменты пластика размером менее 5 мм, уже давно обнаруживается в воздухе, воде и пище. Однако его присутствие в головном мозге стало неожиданностью для ученых. Предполагается, что частицы могут попадать в организм через дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт, а затем распространяться по кровотоку.

Эксперты предупреждают, что долгосрочное воздействие микропластика на мозг пока изучено недостаточно. "Мы не знаем, как это влияет на когнитивные функции, риск развития нейродегенеративных заболеваний или общее состояние здоровья", - отметила один из авторов исследования.

Всемирная организация здравоохранения ранее призывала к более глубокому изучению последствий загрязнения окружающей среды пластиком. Новое исследование, отмечает телеканал, лишь усиливает тревогу о необходимости принятия срочных мер по сокращению использования пластика и защите экосистем.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi