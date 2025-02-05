В человеческом мозге обнаружили микропластик

Ученые впервые выявили наличие микропластика в тканях человеческого мозга, что вызывает серьезные опасения относительно влияния пластика на здоровье человека.

Ученые впервые выявили наличие микропластика в тканях человеческого мозга, что вызывает серьезные опасения относительно влияния пластика на здоровье человека.

Как передает Report , об этом сообщает CNN со ссылкой на новое исследование.

"Это открытие ставит перед научным сообществом новые вопросы о том, как микропластик проникает в организм и какие последствия это может иметь для нервной системы", - считают авторы исследования. По их данным, частицы пластика были обнаружены в образцах тканей мозга нескольких десятков человек, участвовавших в исследовании. Количества этого микропластика, обнаруженного у каждого человека, хватило бы на чайную ложку.

Микропластик, представляющий собой крошечные фрагменты пластика размером менее 5 мм, уже давно обнаруживается в воздухе, воде и пище. Однако его присутствие в головном мозге стало неожиданностью для ученых. Предполагается, что частицы могут попадать в организм через дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт, а затем распространяться по кровотоку.

Эксперты предупреждают, что долгосрочное воздействие микропластика на мозг пока изучено недостаточно. "Мы не знаем, как это влияет на когнитивные функции, риск развития нейродегенеративных заболеваний или общее состояние здоровья", - отметила один из авторов исследования.

Всемирная организация здравоохранения ранее призывала к более глубокому изучению последствий загрязнения окружающей среды пластиком. Новое исследование, отмечает телеканал, лишь усиливает тревогу о необходимости принятия срочных мер по сокращению использования пластика и защите экосистем.