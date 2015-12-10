В Центре Гейдара Алиева состоялся научно-практическая конференция, посвященная общенациональному лидеру

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 9 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялась очередная научно-практическая конференция по изучению наследия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в центре, сначала на мероприятии минутой молчания была почтена память погибших в результате аварии на стационарном глубоководном морском основании номер 10 месторождения "Гюнешли".

Тема нынешнего семинара, проводимого накануне дня памяти великого лидера, - "Гейдар Алиев и азербайджанская литература".

Директор департамента по исследованию и научному изучению Центра Гейдара Алиева Махаббат Мехтиева отметила, что проведение семинаров стало уже традиционным. В рамках проекта "Наследие Гейдара Алиева: научно-практические семинары" были прослушаны лекции на темы "Личность Гейдара Алиева в современной истории Азербайджана", "Гейдар Алиев и азербайджанская наука", "Гейдар Алиев и азербайджанский язык", "Гейдар Алиев и азербайджанская модель государственного управления". С лекциями на семинарах выступали известные ученые и общественные деятели, близко знавшие и работавшие вместе с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Выступления и воспоминания создали большую возможность для изучения и передачи будущим поколениям наследия и философии государственности великого лидера Гейдара Алиева.

Было отмечено, что Гейдар Алиев с юных лет любил литературу, проявлял большой интерес к творчеству как азербайджанских поэтов и писателей, так и представителей других народов. Великий лидер с юности с любовью читал произведения Гусейна Джавида, Джалила Мамедгулизаде, Самеда Вургуна, а также представителя турецкой литературы Тевфига Фикрета, великого русского поэта Александра Пушкина и других. Интерес, внимание и забота о литературе присуща всем периодам деятельности Гейдара Алиева.

Выступивший на научно-практическом семинаре заместитель премьер-министра, народный писатель Эльчин Эфендиев поделился воспоминаниями о великом лидере Гейдаре Алиеве. Заместитель премьер-министра отметил, что работа, проделанная Гейдаром Алиевым во всех сферах политической, экономической, общественной и культурной жизни, уже вывела Азербайджан на путь развития. Общенациональный лидер проявлял большое внимание и заботу о развитии азербайджанской литературы. Говоря о внимании великого лидера к поэтам и писателям, Эльчин Эфендиев отметил, что убедился в этом еще в советский период. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда заботился и интересовался здоровьем, лечением, бытовыми условиями и другими проблемами поэтов и писателей.

Было отмечено, что литературные знания общенационального лидера Гейдара Алиева не ограничивались лишь творчеством Мирзы Ибрагимова, Ильяса Эфендиева, Сулеймана Рустама. Великий лидер также глубоко знал классическую литературу.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что мудрое решение великого лидера Гейдара Алиева о праздновании на высоком уровне 1300-летия эпоса «Китаби Деде-Горгуд» превратило Азербайджан в культурный центр тюркского мира. Проведение этого юбилея в Азербайджане было не только общественно-литературным, но и большим политическим событием.

Было сообщено, что мудрость и дальновидность великого лидера Гейдара Алиева, всегда на высоком уровне отстаивавшем интересы Азербайджана, способствовали стремительному развитию нашей страны. Душа общенационального лидера рада тому, что сегодня его политический курс успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В настоящее время Азербайджан занимает достойное место в международном сообществе и сохраняет эту позицию.

Эльчин Эфендиев сообщил о намерении создания документального произведения о бесценных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед Азербайджаном.

На семинаре были даны ответы на вопросы участников.

В заключение был показан видеоролик, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.