В БВШН завершила работу I Республиканская научная конференция студентов

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) завершила свою работу первая Республиканская научная конференция студентов, посвященная 96-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Высшей школе, на церемонии закрытия приняли участие руководство БВШН, профессорско-преподавательский состав Высшей школы, а также такие партнеры БВШН, как SOCAR Complex Drilling Works Trust, SOCAR Polymer, Huawei, Maire Tecnimont, ABB, Microsoft, Emerson Process Management и Avandsis Group.

Одновременно на мероприятии присутствовали участники конференции, студенты и молодые талантливые исследователи и ученые, отличившиеся своими интересными идеями и ставшие победителями конкурсов.

В своем приветствии ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул важность первой республиканской научной конференции студентов, включившая несколько секций и организованная в рамках трех обширных заголовков Перспективы химии и химической инженерии, Качественная энергия, Качественное обслуживание и высокие технологии – инновационные применения, и отметил, что конференция объединила обратившихся с заявкой 177 студентов и молодых исследователей и ученых, представляющих различные высшие учебные заведения страны и Национальную академию наук Азербайджана (НАНА).

Победители конкурса были награждены сертификатами БВШН и поощрительными подарками, предоставленными местными и международными компаниями, являющимися партнерами БВШН.

Поблагодарив участников конференции, ректор БВШН выразил уверенность, что молодые исследователи и ученые далее углубят свои знания в научной области, и пожелал им успехов в их дальнейшем развитии и больших профессиональных достижений.